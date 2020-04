Kontrolle Zwei Mann auf einem Mofa ohne Helm, aber mit Drogen und Alkohol erwischt

Am Montag, 20. April, gegen 16 Uhr, fielen in der Kotaustraße in Bogen zwei Männer im Alter von 24 beziehungsweise 25 Jahren auf, die ohne Helm zu zweit auf einem Mofa unterwegs waren.