Plastikstuhl brennt Nicht vollständig ausgedrückte Zigarette verursacht Brand

Am Sonntag, 19. April, brannte ein Plastikstuhl auf einer Dachterrasse in der Hebbelstraße in Straubing. Der Brand wurde wahrscheinlich durch eine Zigarette ausgelöst, die sich in einem Plastikaschenbecher befand.