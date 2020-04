Missverständnis Unfall auf dem Supermarktparkplatz – Geschädigter kann Verursacher nicht erreichen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 19. April, im Zeitraum von 6.20 Uhr bis 11 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schildhauerstraße in Straubing zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher touchierte mit einem silbernen Pkw einen geparkten roten Skoda.