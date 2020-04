Geschwindigkeitsmessung Statt 50 km/h fährt der Schnellste mit 101 Sachen durch Neukirchen

Foto: Kathrin Lechl

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf führten am Samstag, 18. April, in der Zeit von 7 bis 13 Uhr, in der Bogener Straße in Neukirchen eine Messung durch.