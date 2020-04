Zeugen gesucht Unbekannte zerstören Jagdkanzel

Im Zeitraum von 2. auf den 3. März beschädigte ein unbekannter Täter eine Jagdkanzel, die sich in einer Grünanlage in Straubing in der Chamer Straße nordöstlich der Kleingartenanlage befand.