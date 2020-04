Niemand verletzt Unfall im Begegnungsverkehr mit erheblichem Sachschaden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 16. April, gegen 15.40 Uhr, befuhr eine Hausfrau mit ihrem Pkw die Staatsstraße von Konzell in Richtung Miltach. In einer lang gezogenen Kurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit einem entgegenkommenden VW-Bus zusammen.