Sachbeschädigung Öffentliches Toilettenhäuschen in Straubing beschädigt

Von Montag bis Dienstag, 13. bis 14. April, wurde die Türe zur Damentoilette am öffentlichen Toilettenhäuschen an der Adresse „Am Hagen“ in Straubing durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.