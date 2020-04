Inhalt verschwunden Dieb entwendet Rucksack mit Geldbörse aus unversperrtem Lkw

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 14. April, im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 12.35 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem in der Krankenhausgasse in Straubing abgestellten Lkw einen Rucksack.