Zeugen gesucht Waschmünzautomat in Wohnanlage in Bogen aufgebrochen

Foto: 123rf.com

Am Osterwochenende von Samstag bis Dienstag, 11. bis 14. April, suchte ein Unbekannter den Gemeinschaftswaschraum einer Wohnanlage in der Unteren Bergstraße in Bogen heim.