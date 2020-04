Verfahren eingeleitet 33-Jähriger fängt Ente mit Plastiktüte und nimmt sie mit

Am Mittwoch, 8. April, wurde ein 33-jähriger Mann von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er sich in einer Grünanlage am Allachbach in Straubing auf eine Ente warf, diese in eine Plastiktüte verstaute und sich anschließend entfernte.