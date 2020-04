Unfallflucht Kraftradfahrer zwingt Radfahrer zu Sturz und flüchtet anschließend

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 13. April, gegen 14 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad den Schneckenberg in Stallwang in Richtung Beckerfeld. Am Ortsbeginn kam dem Radfahrer ein Kraftradfahrer entgegen, der aufgrund seiner Fahrweise den Radfahrer zu einem Ausweichen zwang.