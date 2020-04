Unfallflucht Auto angefahren und abgehauen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 11. April, in der Zeit von 19 bis 21.15 Uhr stellte ein 74-jähriger Straubinger seinen blauen Skoda in Straubing, Am Hagen, in der Nähe des öffentlichen WCs, ab. Als er wieder zu diesem zurückkehrte, stellte er einen Schaden an seinem vorderen Kotflügel fest.