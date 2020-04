In der Nacht von Samstag, auf Sonntag, 11. auf 12. April, wurden in Hunderdorf mehrere Diebstähle aus unversperrten Pkw und Garagen begangen.

Hunderdorf. So wurde in Lindfeld aus einem Ford ein Navigationssystem, sowie ein Handy im Wert von 400 Euro entwendet. In der Kiefernstraße wurden aus einem VW mehrere Kleingegenstände und aus einem Audi in der Ringstraße eine Geldbörse im Wert von 50 Euro gestohlen. Aus einer unversperrten Garage in der Siedlungsstraße wurde ein Mountainbike im Wert von 400 Euro entwendet.

Hinweise bitte an die PI Bogen unter der Telefonnummer 09422/ 85090.