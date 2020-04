Einsatz in Straubing Corona-Party mit reichlich Alkohol gefeiert

Am Donnerstag, 9. April, gegen 22.20 Uhr, feierten drei bis vier Personen beim Pavillon am Straubinger Krankenhaus eine Corona-Party mit reichlich Alkohol.

Bogen. Nachdem sie die anfahrende Streife erblickten, flüchteten die Party-Teilnehmer in Richtung Wald. Einer der Teilnehmer vergaß bei der überstürzten Flucht seine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen – sein Pech. So konnten seine Personalien festgestellt werden. Anzeige wegen Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung wird erstattet. Ermittlungen bezüglich der weiteren Teilnehmer dauern noch an. Der zurückgelassene Alkohol wurde vor Ort entsorgt.