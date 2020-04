Körperverletzung Streit um Abstand an der Kasse gerät komplett aus dem Ruder

Am Donnerstag, 9. April, gegen 18.40 Uhr,kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Schlesischen Straße in Straubing zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Kundinnen.