Unfall Pkw erfasst Fahrradfahrerin – leichte Verletzungen

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Am Mittwoch, 8. April, kam es gegen 15.10 Uhr in der Landshuter Straße in Straubing zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad in der Landshuter Straße stadtauswärts unterwegs und wollte links abbiegen. Sie hatte sich hierfür ordnungsgemäß eingeordnet.