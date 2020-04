Anzeige erstattet 52-Jähriger wurde beim Klauen erwischt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 8. April, gegen 16 Uhr, wurde ein 52-Jähriger dabei beobachtet, wie er in einem Verbrauchermarkt im Petersgewanne in BogenWaren im Wert von knapp zwölf Euro einsteckte und dann, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich passierte.