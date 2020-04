Zeugen gesucht Kleinkraftrad stand in Flammen – die Polizei geht von Brandstiftung aus

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 8. April, kam es gegen 3.40 Uhr in der Koppgasse in Straubing zu einem Polizeieinsatz mit Feuerwehr. Ein vor dem Anwesen abgestelltes war bereits bei Eintreffen der Streifenbesatzung nahezu komplett ausgebrannt.