Täter gesucht Junger Mann versucht, Fahrrad zu klauen und zu flüchten

Am Montag, 6. April, gegen 19 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Täter in der Robert-Kothe-Straße in Straubing beobachtet, wie er versuchte, ein abgestelltes Fahrrad zu entwenden.