Hinweise erbeten Unbekannte stecken Papiertonne in Brand

Am Dienstag, 7. April, gegen 3.15 Uhr, kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz im Längsweg in Straubing. Ein bislang unbekannter Täter hatte eine Papiertonne in Brand gesteckt, sodass diese schmolz.