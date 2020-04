Verfahren eingeleitet Erheblich alkoholisierter Radfahrer fährt in Gegenfahrbahn und über rote Ampel

Foto: 123rf.com

Am Abend des Montags, 6. April, wurde eine Streifenbesatzung auf der Staatsstraße 2142 in Straubing auf einen Mann mit einem weißen Fahrrad aufmerksam, da er in Schlangenlinien fuhr und ohne Licht unterwegs war.