Betrug Gewinnversprechen mit vorheriger „Gebührenzahlung“

Am Samstag, 4. April, gegen 8.15 Uhr, bekam ein Niederwinklinger einen Anruf einer Frau. Diese teilte dem Mann einen Gewinn in Höhe von 41.000 Euro mit. Vor Aushändigung des Gewinnes müsste der Mann jedoch ein Gebühr in Höhe von 900 Euro in Form von „Steamkarten“ leisten.