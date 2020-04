Vorfahrt missachtet Pkw wird bei Unfall in Straßengraben geschleudert − eine Leichtverletzte

Foto: 123rf.com

Am Montag, 6. April, gegen 9.45 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Pkw die Kreisstraße SR29 bei Bogen von Degernbach in Richtung Waltersdorf. An der Einmündung in die Kreisstraße nach Waltersdorf bog sie dann unter Missachtung der Vorfahrt nach links ein.