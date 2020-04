Zeugen gesucht Einbruch am Gelände des Wasserskiclubs Straubing

Im Tatzeitraum von Freitag, 3. April, 15 Uhr, bis Sonntag, 5. April, 15 Uhr, war ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich auf das Gelände des Wasserskiclubs Straubig in der Aitrachstraße in Straubing eingedrungen.

Straubing. Dort wurde versucht, über die Haupteingangstüre auf das Schiff zu gelangen, was misslang. Der Täter zerschlug anschließend eine Scheibe und gelangte so in das Innere des Schiffs. Aus dem Schiff wurden elektronische Geräte im Wert von circa 1.000 Euro entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Diebstahlsdelikt oder dem bislang unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, dass sie sich an die Polizei in Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 wenden.