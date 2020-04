Anzeigen erstellt Polizei findet bei Corona-Kontrolle Betäubungsmittel

Foto: 123rf.com

Am Nachmittag des Sonntags, 5. April, wurden gegen 15 Uhr drei Personen in der Äußeren Frühlingsstraße in Straubing einer Kontrolle unterzogen. Alle waren ohne triftigen Grund unterwegs und verstießen gegen die Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie.