Die Polizei ermittelt 47-Jährigen angegriffen − Haftbefehl gegen 32-Jährigen erlassen

Foto: Sakdawut Tangtongsap/123rf.com

Gegen den 32-Jährigen der am 2. April in die Wohnung eines Bekannten in Straubing eingedrungen sein, diesen geschlagen und Geld gefordert haben soll, wurde Haftbefehl erlassen.