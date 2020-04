Verfahren wird eingeleitet Pärchen wird bei Ladendiebstahl ertappt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 5. April, gegen 14.30 Uhr, hielten sich ein 53-jähriger Rumäne und eine 50-jährige Bulgarin in einem Drogeriemarkt in Furth in Bogen auf. Beim Verlassen des Geschäftes wurden beide kontrolliert.