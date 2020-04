Anzeige erstattet Ungarische Staatsangehörige trotz Ausgangsbeschränkung beim Grillen auf Jugendzeltplatz erwischt

Am Sonntag, 5. April, gegen 16 Uhr, wurden am Jugendzeltplatz in der Waldringstraße in Mitterfels insgesamt sieben ungarische Staatsangehörige beim Grillen festgestellt.