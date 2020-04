Kontrolle Drei Landshuter trieben sich trotz Ausgangsbeschränkung in Bogen herum

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 4. April, um 11.10 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bogen in der Adalbert-Stifter-Straße in Bogen drei Männer aus Landshut im Alter zwischen 30 und 44 Jahren einer Kontrolle unterzogen.