Pandemie Besorgte Bürger melden Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung bei der Straubinger Polizei

Foto: Ursula Hildebrand

Im Rahmen der Überwachung der Notfallverordnung anlässlich der Corona-Pandemie hatte die Polizei in Straubing am Samstag, 4. April, eine Vielzahl an Einsätzen abzuleisten. Diese verteilten sich sowohl über das Stadtgebiet Straubing als auch über den Landkreis Straubing-Bogen.