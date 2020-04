Unfall bei Atting Zusammenstoß – 29-Jähriger schwer verletzt

Am Freitag, 3. April, gegen 12.05 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Landsberger mit seinem Pkw, kommend von der dortigen Tankstelle, in die Kreisstraße ein und übersah dabei eine 27-jährige Fahrzeugführerin, die in Fahrtrichtung Atting unterwegs war.