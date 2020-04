Die Polizei ermittelt Bohrmaschine von einer Baustelle geklaut

Foto: Ursula Hildebrand

Im Tatzeitraum von Montag, 30. März, gegen 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 1. April, gegen 11 Uhr, hatte ein bislang unbekannter Täter von einer Baustelle in der Wittelsbacherhöhe in Straubig eine Bohrmaschine im Wert von circa 500 Euro sowie Baumaterialien entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Diebstahldeliktes wurde von der Polizei in Straubing eingeleitet.