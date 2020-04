Ermittlungen in Straubing 47-Jährigen in dessen Wohnung angegriffen – Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 2. April, gegen 21.15 Uhr, soll ein 32-Jähriger in die Wohnung eines Bekannten in Straubing eingedrungen sein, diesen mit einer Holzlatte geschlagen und Geld gefordert haben. Der 32-Jährige wurde von der Polizei festgenommen.