Zeugen gesucht Einbrüche in Gartenhäuser in Straubing

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag, 31. März, gegen 19 Uhr, auf Mittwoch, 1. April, gegen 10.15 Uhr, war ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich in ein Gartenhaus bei der Kleingartenanlage in der Chamer Straße in Straubing eingedrungen.