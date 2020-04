Hinweise erbeten Versuchter Einbruch in Gebäudekomplex in Straubing

Am Donnerstag, 2. April, gegen 5 Uhr, war ein bislang unbekannter Mann in einen Gebäudekomplex in der Inneren Passauer Straße in Straubing widerrechtlich eingedrungen.