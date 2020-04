Corona-Pandemie Sechs Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung in Straubing festgestellt

Foto: Marcel A Mayer

Im Rahmen der Allgemeinverfügung anlässlich der Corona-Pandemie konnte die Polizei in Straubing im Rahmen einer Kontrolle am Mittwoch, 1. April, gegen 16 Uhr, in der Schlesischen Straßen insgesamt sechs Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen feststellen.