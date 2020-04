Diebstahl Unbekannte entwenden aus Garten schmiedeeisernes Grabkreuz

In der Zeit von Dienstag, 17. März, bis Dienstag, 31. März, verschwand aus einem Privatgarten in der Veit-Höser-Straße in Bogen ein schmiedeeisernes Kreuz.