Führerschein sichergestellt Alkoholisierter Pkw-Fahrer fährt auf Sattelgespann auf

Foto: 123rf.com

Am Abend des Montags, 30. März, kam es in der Ittlinger Straße in Straubing zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20.45 Uhr wartete ein 58-jähriger Mann mit seinem Sattelgespann an einer Lichtzeichenanlage und fuhr nach Grün-Signal der Anlage langsam an.