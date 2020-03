Unfall in Straubing Beim Rückwärtsfahren Seniorin übersehen – 89-Jährige stirbt

Am Dienstag, 31. März, wollte gegen 11.15 Uhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Straubing-Bogen mit ihrem Fahrzeug in der St.-Nikola-Straße nach rechts in eine Parklücke rückwärts einfahren. Gleichzeitig befand sich eine 89-jährige Frau mit ihrem Rollator auf dem Weg von der Parkplatzzufahrt des dortigen Seniorenheimes und überquerte die St.-Nikola-Straße hinter dem Fahrzeug der 57-Jährigen.