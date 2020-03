Brandgeruch in Mehrfamilienhaus Angebranntes Essen löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Straubing aus

Am Donnerstag, 26. März, gegen 20.40 Uhr, wurde die Polizei und Feuerwehr in die Paul-Münch-Straße in Straubing alarmiert, da eine Nachbarin Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen hatte.