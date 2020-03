Hinweise erbeten Dieb zapft in der Nacht Diesel eines Lkws ab

In der Nacht von Montag, 23. März, gegen 17.30 Uhr, auf Dienstag, 24. März, gegen 3.30 Uhr, hatte ein bislang unbekannter Täter einen auf einem Parkplatz in Aiterhofen abgestellten Lkw angegangen.

Aiterhofen. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer hatte seinen blauen Lkw der Marke Scania auf einem Parkplatz an der Bundesstraße B8 in der Nähe von Aiterhofen ordnungsgemäß geparkt. Gegen 3.30 Uhr musste der Fahrer feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter den Tank öffnete und anschließend den Tankinhalt an Diesel entwendete. Der Beuteschaden beträgt circa 450 Euro.

Die Polizei in Straubing ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Wer kann Hinweise zu den Diebstahlsdelikten oder den bislang unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 entgegen genommen.