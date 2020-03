Zeugen gesucht Ladendieb verletzt Passanten und flüchtet

Am Dienstag, 24. März, gegen 13.30 Uhr, kam es bei einem Verbrauchermarkt in der Landshuter Straße in Straubing zu einem Diebstahl. Ein Mann wurde nach einem Diebstahl von der Kassiererin angesprochen und von einem 42-jährigen unbeteiligten Passanten festgehalten.