Straubinger weiter besonnen Nur vier Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen

Die Straubinger verhalten sich im Rahmen der Ausgangbeschränkungen weiterhin vorbildlich. Am Sonntag musste die Straubinger Polizei lediglich vier Mal einschreiten.

Straubing. Am Sonntag, den 22. März, musste die Polizei in Straubing insgesamt vier Fälle von Personen in der Innenstadt von Straubing feststellen, die sich ohne triftigen Grund in der Öffentlichkeit bewegten. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt, eine Anzeige folgt.