Sperre auf der A3 Lkws in Brand geraten

Auf der A3 bei Hunderdorf sind am Samstagabend auf Höhe der Rastanlage in Fahrtrichtung Passau zwei Lkw in Brand geraten.

Hunderdorf. Heute gegen 18.30 Uhr geriet am Parkplatz der Rastanlage Bayerwald-Süd ein Lkw in Brand. Der Fahrer bemerkte den ausbrechenden Brand und fuhr aus dem Parkplatz auf den Beschleunigungsstreifen in Fahrtrichtung Passau, um so ein Übergreifen des Feuers auf weitere Lkw zu verhindern. Dennoch geriet ein weiterer Lkw in Brand. Derzeit wird durch die Feuerwehr der Brand gelöscht. Hierzu musste und muss die Fahrbahn in Richtung Passau gesperrt werden. Eine Ausleitung erfolgt an der AS Straubing. Vor Ort sind mehrere Feuerwehren sowie das THW.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Der erstbetroffene Lkw hat offenbar Altpapier geladen.