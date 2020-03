Ausgangsbeschränkungen Polizei kündigt konsequente Überwachung und Durchsetzung an

Die niederbayerischen Polizeikräfte haben sich bereits in den vergangenen Tagen mit der Überwachung und Durchsetzung der Allgemeinverfügung auseinandergesetzt. Sie kündigt an an, die Verfügung zu überwachen und der Umsetzung durchzusetzen. Zeitgleich bittet sie die Bevölkerung um Unterstützung.