Mutter steckt sich bei Tochter an Vierter Coronafall im Landkreis Straubing-Bogen

Im Landkreis Straubing-Bogen gibt es einen vierten bestätigten Fall einer Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2).

Straubing-Bogen. Es handelt sich dabei um die Mutter des am Sonntag positiv getesteten elfjährigen Mädchens. Die Frau lag bzw. liegt im Klinikum in Straubing in Isolierung, steht aber kurz vor der Entlassung, wie das Landratsamt am Dienstagvormittag mitteilt.