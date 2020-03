Einbruch in Schwarzach Täter steigt über Fenster im zweiten Stock in Wohnung ein

Foto: Andrey Popov/123rf.com

In der Zeit von Freitag, 13. März, 14 Uhr, bis Samstag, 14. März, 10 Uhr, stieg ein Unbekannter in eine Wohnung in der Deggendorfer Straße in Schwarzach ein.