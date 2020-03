Einbruch auf Firmengelände Unbekannter bricht mehrere Traktoren auf

In der Nacht von Dienstag, 3. März, 20 Uhr auf Mittwoch, 4. März, 8.15 Uhr war ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengelände in der Industriestraße in Salching widerrechtlich eingedrungen.