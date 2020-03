Polizist in Straubing verletzt Kontrolle endet für 45-Jährigen in der Haftzelle

Foto: 123rf.com

Am Montag, 2.Märze, gegen 22.45 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann in der Öblinger Straße in Straubing einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war den eingesetzten Polizeibeamten aufgefallen, da er ein hochwertiges Fahrrad geschoben hatte und dabei über den Mittelstreifen torkelte.