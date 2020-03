Hacker-Alarm in Bogen Polizei warnt vor Computerbetrügern

Bei der Polizeiinspektion wurden mehrere Vorgänge wegen Straftaten im Internet angezeigt.

Bogen. Am Montag zeigte ein Geschädigter eine Manipulation an seinem Konto bei der Internetplattform „Amazon“ an. Ein unbekannter Täter veränderte die Lieferadresse des Accounts des Geschädigten und leitete so die Ware auf eine andere Lieferadresse um. Dem Geschädigten entstand hier ein Schaden In Höhe von rund 57.- Euro.

Ebenfalls kam am Montag ein Fall von Computerbetrug mittels rechtswidriger Erlangung von Zahlungskartendaten zur Anzeige. Dabei stellte der Geschädigte anhand seiner Kreditkartenabrechnung eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von rund 118.- Euro von seinem Konto fest. Der Geschädigte konnte die Abbuchung über sein Kreditinstitut rückgängig machen und ließ die Karte sperren. Die Buchung ging ins europäische Ausland.

Am Montag erschien dann ein Geschädigter bei der PI Bogen und meldet einen sogenannten Warenkreditcomputerbetrug. Ein Unbekannter hatte bei der Internetplattform „Amazon“ ein Kundenkonto mit den Daten des Geschädigten widerrechtlich angelegt und damit Geschäfte getätigt. Als der Geschädigte dann Mahnungen und ein folgendes Schreiben eines Inkassounternehmens erhielt, bemerkte der Geschädigte erst den Betrug und zeigte diesen an. Hier liegt der Schaden bei insgesamt rund 240.- Euro.

Ein weiterer Geschädigte meldete sich ebenfalls am Montag bei der PI Bogen. Dessen Konto bei der Internetplattform „ebay“ wurde von einem Unbekannten gehackt. Der Unbekannte tätigte dann rund 360 Verkäufe über dieses Konto und verursachte einen Schaden, der vorerst mit ca. 100.000.- Euro beziffert wurde. Hier ging das Geld größtenteils nach Rumänien. Die PI Bogen nahm in allen Fällen die Ermittlungen auf.

Bezüglich der genannten Vorfälle bittet die Polizei Nutzer des Internets zur Vorsicht mit dem Umgang und der Preisgabe persönlicher Daten im „Netz“.